احدث الأخبار

مؤسس شركة “فيسبوك” يخسر 7.2 مليار دولار بعد تعليق عدد من الشركات لإعلاناتها
أبرز المواد
 الجعفري يحصل على الماجستير في التوريد والعمليات من إنجلترا
مجتمع المناطق
 حساب المواطن: حذف المستفيد لحسابه لا يتيح له التسجيل مرة أخرى
أبرز المواد
 مصرية تخنق طفلتيها حتى الموت لحمايتهما من تعذيب الأب
أبرز المواد
 النصر يبدأ التدريبات وينتظر وصـول إمرابط وبيتروس
أبرز المواد
 تقويم التعليم: المقابل المالي للاختبار «محفوظ في ملف الطالب»
أبرز المواد
 المملكة تؤكد على تعزيز المبادئ الدولية وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
أبرز المواد
 مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات
أبرز المواد
 أمريكا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات “كورونا”.. بلغت 45 ألف
أبرز المواد
 الصين تسجل ارتفاعاً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 إقبال كبير على شراء السيارات…قبل تطبيق القيمة المضافة
أبرز المواد
 خبير حقوقي يحث الاتحاد الأوروبي على معاقبة إسرائيل إذا ضمت أجزاء من الضفة
أبرز المواد
مؤسس شركة “فيسبوك” يخسر 7.2 مليار دولار بعد تعليق عدد من الشركات لإعلاناتها

مؤسس شركة “فيسبوك” يخسر 7.2 مليار دولار بعد تعليق عدد من الشركات لإعلاناتها

أبرز المواد
الجعفري يحصل على الماجستير في التوريد والعمليات من إنجلترا

الجعفري يحصل على الماجستير في التوريد والعمليات من إنجلترا

مجتمع المناطق
حساب المواطن: حذف المستفيد لحسابه لا يتيح له التسجيل مرة أخرى

حساب المواطن: حذف المستفيد لحسابه لا يتيح له التسجيل مرة أخرى

أبرز المواد
مصرية تخنق طفلتيها حتى الموت لحمايتهما من تعذيب الأب

مصرية تخنق طفلتيها حتى الموت لحمايتهما من تعذيب الأب

أبرز المواد

مؤسس شركة “فيسبوك” يخسر 7.2 مليار دولار بعد تعليق عدد من الشركات لإعلاناتها

مؤسس شركة “فيسبوك” يخسر 7.2 مليار دولار بعد تعليق عدد من الشركات لإعلاناتها
http://almnatiq.net/?p=878371
المناطق_الرياض

كشفت وكالة “بلومبرغ” أن الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ خسر أكثر من 7.2 مليار دولار، بعد قرار عدد من الشركات وقف تعاملها مع منصاته مثل “إنستغرام” و”تويتر” و”فيسبوك”

وقد تم تسجيل هذه الخسائر بعد قرار شركات “كوكا كولا”، و”يونيليفر”، و”فيريزون”، وشركات أخرى وقف نشر إعلاناتها على “فيسبوك” والمنصات التابعة له مثل “إنستغرام” و”تويتر”، متهمين هذه المنصات الإخبارية والاجتماعية، بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة

ووسط عدم الرضا المتزايد عن سياسات شركته، قال زوكربيرغ، يوم الجمعة الماضي، إن إدارة “فيسبوك” لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصة “فيسبوك”

وأكد أن “فيسبوك” تعتزم إزالة أي رسائل تدعو إلى العنف

روابط ذات صلة

حساب المواطن: حذف المستفيد لحسابه لا يتيح له التسجيل مرة أخرى

حساب المواطن: حذف المستفيد لحسابه لا يتيح له التسجيل مرة أخرى
مصرية تخنق طفلتيها حتى الموت لحمايتهما من تعذيب الأب

مصرية تخنق طفلتيها حتى الموت لحمايتهما من تعذيب الأب
النصر يبدأ التدريبات وينتظر وصـول إمرابط وبيتروس

النصر يبدأ التدريبات وينتظر وصـول إمرابط وبيتروس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*