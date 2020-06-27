الهلال يخطف “صفقة الموسم”.. والنصر يتدخل ب”مفاجأة مدوية”

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لا يزال مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يعمل بشكل مكثف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات كبرى، في الميركاتو الصيفي الحالي

ومن المقرر فتح باب الميركاتو الصيفي 2020، خلال أيام قليلة، وذلك بعد رفع وزارة الرياضة، “الحظر” عن النشاط، المتوقف منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد

وحسم الهلال، منذ يناير الماضي، أولى صفقاته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، بالحصول على توقيع الحارس عبدالله الجدعاني، نجم نادي الوحدة

* اتفاق نهائي

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن توصل نادي الهلال، إلى اتفاق نهائي، على ضم صفقة كبرى، في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2020-2021

وأشار المريسل في تصريحات فضائية، إلى أن إدارة الهلال، اتفقت مع خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، في أواخر العام الماضي، على التعاقد مع عبدالله الحمدان، مهاجم الليوث، في الصيف الحالي

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الهلال، حاول إقناع البلطان، بشتى الطرق، التخلي عن الحمدان البالغ من العمر 20 سنة، في الشتاء الماضي، ولكن رئيس الشباب رفض، لحاجته إلى خدمات اللاعب، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي

وفجر المريسل، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن إمكانية تراجع البلطان، عن اتفاقه المسبق مع الهلال، بالتخلي عن الحمدان، في حال فشلت صفقة النجم الأرجنتيني إيفير بانيجا، بأي شكل من الأشكال

وأضاف عبدالعزيز المريسل: “في حال تراجع بانيجا، عن اتفاقه مع الشباب، ولم ينضم إلى الفريق، في الصيف الحالي، فإن البلطان، سيبقي على الحمدان، وسيمنع انتقاله إلى الهلال”

وحصل الشباب، في يناير الماضي، على توقيع مبدئي من بانيجا، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، وذلك بعد نهاية عقده مع إشبيلية الإسباني

* تدخل النصر

من ناحيته، أشعل الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، الجدل بشأن إمكانية دخول نادي النصر، في صفقة الحمدان

وأكد الذايدي في تصريحات تلفزيونية، أن الحمدان، هدف لجميع الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية، نظرًا للموهبة التي يتمتع بها اللاعب

وتابع الذايدي: “قد تشهد الأيام القادمة، دخول النصر والأهلي، في مفاوضات مع الحمدان، لمحاولة خطفه قبل الانضمام إلى الهلال”

وأعرب الإعلامي الرياضي، عن أمنيته في انضمام الحمدان، إلى فريق كبير، سواء كان الهلال أو النصر، ينافس على البطولات والألقاب المحلية والخارجية