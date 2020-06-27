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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى السابعة مساء

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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى السابعة مساء

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى السابعة مساء
http://almnatiq.net/?p=878386
المناطق - نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب, وحبونا, وثار, ويدمة, وخباش, وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.

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