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بريطانيا تلغي الحجر الصحي للقادمين من دول “منخفضة المخاطر”

بريطانيا تلغي الحجر الصحي للقادمين من دول “منخفضة المخاطر”
http://almnatiq.net/?p=878397
المناطق - الرياض

قالت الحكومة البريطانية، إنها ستعفي الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار فيروس كورونا من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وسترفع الحكومة البريطانية أيضا أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة.

وستسهّل الإجراءات على البريطانيين السفر للخارج لقضاء العطلات، وتأتي في ظل بحث الوزراء عن سبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.

ونقلت “رويترز” عن متحدثة باسم الحكومة قولها: “نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عددا من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم، لكننا لن نتردد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر”.

موجة ثانية

حضّ العاملون في المجال الصحي في بريطانيا، الأربعاء، السياسيين لتحضير المملكة المتحدة لـ”خطر فعلي” بحصول موجة ثانية من وباء “كوفيد 19″، بينما البلاد على أبواب مرحلة أساسية من رفع الحجر.

وغداة إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون إعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما في مطلع يوليو بعد إغلاقها منذ نهاية مارس، نشر ممثلو الأوساط الطبية رسالة مفتوحة في مجلة “بريتيش ميديكال جورنال” المتخصصة.

وكتب موقعو الرسالة، ومن بينهم رئيس الجمعية الطبية البريطانية التي تمثل الأطباء في بريطانيا: “رغم أنه من الصعب التكهن بالشكل الذي ستتخذه الجائحة في المملكة المتحدة، فإن الأدلة المتوافرة تكشف تزايد احتمال ظهور بؤر محلية، وأن هناك خطرا فعليا بحصول موجة ثانية”.

وتابعت الرسالة: “ينبغي الآن عدم الاكتفاء بمعالجة العواقب المهمة لأول مرحلة من الوباء، بل التثبت أيضا من أن البلد مهيأ بالشكل المناسب لاحتواء مرحلة ثانية”.

ودعا الموقعون إلى تشكيل لجنة “بناءة” و”غير حزبية” تصدر تقييما للوضع منذ أغسطس وحتى نهاية أكتوبر على أبعد تقدير.

وتابعوا أن “عليها تركيز عملها على مكامن الضعف حيث يتحتم اتخاذ تدابير عاجلة لتفادي تسجيل المزيد من الوفيات وترميم الاقتصاد بأسرع وأتم طريقة ممكنة”.

ونشرت الرسالة غداة إعلان الحكومة بدء المرحلة الأهم من رفع الحجر اعتبارا من 4 يوليو المقبل، في وقت واجهت السلطات انتقادات شديدة لطريقة تعاملها مع الأزمة.

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