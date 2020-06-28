شاهد فيديو مذهل لنشاط الشمس على مدار 10 سنوات

المناطق - الرياض

عرضت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، فيديو يظهر التغيرات التي جرت على الشمس على مدار 10 سنوات.

وأظهر الفيديو صورة واحدة للشمس في ثانية لكل يوم من السنوات العشر الماضية، بحيث امتد الفيديو على مدى 61 دقيقة.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الصور التقطت من مرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا، وهو عبارة عن مركبة فضائية أطلقت قبل عقد من الزمن من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.

وجمع المرصد 425 مليون صورة عالية الدقة للشمس، هذا إلى جانب 20 مليون غيغابايت من البيانات.

وفي الفيديو الذي حمل عنوان “الشمس في عقد من الزمن”، ظهرت الهالات الشمسية بتفاصيل دقيقة، وهي تنبعث وتتألق وتتفجر.

كذلك رصد الفيديو متغيرات على سطح الشمس مثل الموجات العملاقة والثقوب الإكليلية أو التاجية وهي المناطق التي تكون فيها أشعة الشمس أكثر برودة، وبالتالي أكثر قتامة، فضلا عن الانفجارات المغناطيسية.

ويبرز المقطع أيضا تبدل نشاط الشمس خلال دورتها، بالإضافة إلى أبرز الأحداث الفلكية التي مرت بها مثل الكواكب العابرة والانفجارات الشمسية.