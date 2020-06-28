ميركل: على أوروبا التفكير بمكانتها إن تخلت أمريكا عن دورها

المناطق- الرياض

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الدول الأوروبية، للتفكير جيدا في مكانتها وتعديل أولوياتها، في حال قررت الولايات المتحدة الأميركية التخلي عن لعب دور القائد للعالم.

وفي مقابلة مع ست صحفية أوروبية بما فيها “الغارديان” البريطانية، قالت ميركل: “نشأنا على فكرة مفادها سعي الولايات المتحدة الأميركية لأن تكون قوة عالمية. إذا رغبت أميركا الآن بالانسحاب والتخلي عن هذا الدور بإرادتها الحرة، فسنضطر للتفكير مليا بتلك القضية بعمق”.

وتعرضت ميركل، في وقت سابق، للانتقاد من جانب الولايات المتحدة لتخفيض إنفاق بلادها العسكري، ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سقف هذا الانتقاد عندما كشف عن خطة لسحب 9500 جندي أميركي متمركزين في ألمانيا.

واعتبرت المسؤولة الألمانية أن الوجود الأميركي في أوروبا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مضيفة أن “القوات الأميركية في ألمانيا لا تساعد على حماية البلاد الأوروبي العضو في الناتو فقط، وإنما تلعب دورا مهما في دعم مصالح أميركا”.

ودافعت ميركل عن مسألة الإنفاق العسكري الألماني قائلة: “نعلم أنه يتعين علينا إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع، وحققنا زيادة كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وسنواصل تعزيز قدراتنا العسكرية”.

“موت الناتو” والنفوذ الروسي

وتطرقت ميركل في حديثها لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العام الماضي، والتي قال فيها إن غياب القيادة الأميركية يتسبب في “موت دماغي” لحلف شمال الأطلسي، وحثّ أوروبا على البدء في العمل كقوة استراتيجية عالمية، حيث قالت: “هناك أسباب وتهديدات تجعلنا مقتنعين بالإبقاء على التزامنا بمجتمع الدفاع عبر الأطلسي ومظلتنا النووية المشتركة، الأمر الذي يحتّم على أوروبا تحمّل عبء أكبر مقارنة بأيام الحرب الباردة”.

وردا على سؤال فيما إذا كانت ألمانيا قد قللت من التهديد الذي تمثله روسيا، أوضحت ميركل أنه لا يمكن إنكار “السلوك العدواني” لموسكو في بعض المناسبات، هذا إلى جانب قيادتها لـ “حملات تضليلية”، ولكنها أكدت وجود “أسباب جيدة لمواصلة الحوار البنّاء معها، والتعاون في مجموعة من الملفات المهمة كسوريا وليبيا، وبعض القضايا في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي”.