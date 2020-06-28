صدمة داخل الأمم المتحدة بسبب “فيديو فاضح” في إحدى سياراتها بإسرائيل

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أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، شعور المنظمة “بالصدمة والانزعاج الشديدين” من تصوير شخصين يمارسان الجنس داخل إحدى سيارات المنظمة الرسمية في إسرائيل.

ووصف دوجاريك السلوك، الذي ظهر في الفيديو بأنه “بغيض”، وقال إن الأمم المتحدة بدأت تحقيقا بعد ظهور مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يضم موظفا غير ميداني يزعم أنه مارس الجنس مع امرأة في سيارة رسمية.

وقال المسؤول الأممي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية: “السلوك الظاهر في الفيديو مقيت ويتعارض مع كل ما نمثله ونعمل على تحقيقه فيما يتعلق بمكافحة سوء السلوك من قبل موظفي الأمم المتحدة”.

وتم تصوير مقطع الفيديو ليلا ومدته 18 ثانية، وتم مشاركته على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتم تصويره على ما يبدو من قبل مصدر مجهول في شارع رئيسي في تل أبيب.

وقالت الأمم المتحدة إن مقطع الفيديو، ظهر فيه مركبة رباعية الدفع، تحتوي على أفراد “من المحتمل أنه تم تعيينهم في هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة”.

وأضافت هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، في بيان: “لقد علمنا بالفيديو قبل أكثر من يومين بقليل وتم تنشيط زملائنا في مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الفور”.

وأكملت الهيئة “التحقيق يسير بسرعة كبيرة وعلى وشك الانتهاء. نحن نعلم أن مكان الحادث مع تحديد هوية الأفراد في الفيديو، الذين من المحتمل أنهم معينون بالهيئة”.

وأتمت الهيئة الأممية أن “البعثة تقف ملتزمة بسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح إطلاقا ضد أي نوع من أنواع سوء السلوك، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتذكر موظفيها بالتزاماتهم بمدونة قواعد السلوك للأمم المتحدة”.