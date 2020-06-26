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تنبيه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة

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تنبيه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة

تنبيه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=878454
المناطق - الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

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