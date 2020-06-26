بدء موسم ليمون البنزهير في محافظة وادي الدواسر

وادي الدواسر – مبارك الدوسري

بدأ مزارعو وادي الدواسر في جلب ثمار الليمون البنزهير الى اسواق المحافظة منذُ دخول شهر يونيو الحالي ، حيث بدأ سعر الكيلو في مطلع الشهر يتراوح مابين 10 – 8 ريالات ، وانخفض مع زيادة الانتاج الى 5 ريالات .

وتحرص كثير من الأسر بالمحافظة على أن يكون ذلك الليمون ضمن الاساسيات على المائدة خلال توفره طازجاً سواء عصير ، أو مع السلطات ومختلف الأكلات ، لما فيه من الفوائد الصحية ، كما تحرص بعض الأسر أن تكون شجرة البنزهير من أشجار الحديقة المنزلية ، لما لها من رائحة عطرية فواحة خلال فصل الربيع .

وأكدت المتخصصة في التغذية هياء الدوسري أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى والمتوفرة في ذلك الليمون يمكن أن تساعد الجهاز المناعي على محاربة الجراثيم التي تسبب نزلات البرد أو الانفلونزا ، كما يساعد فيتامين ج الجهاز المناعي على إنتاج المزيد من الخلايا ويحسن أيضًا قدرة تلك الخلايا على قتل الميكروبات وحماية الجسم من الأمراض.

وعن زراعة شجرة الليمون البنزهير ، أوضح المهندس الزراعي عبدالرحمن السويس ، أن ذلك الأمر يتطلب اختيار مكان ذا تربة عميقة مزيجية (لا طينية ولا رملية )عمقها لا يقل عن مترين وعمل حفرة لا تقل عن المتر المكعب ومن ثم ملئها بتربة عميقة ، وخلال فترة التزهير يكون الري خفيف وذلك لرقة الحامل الثمري لأزهار الليمون ، حيث أن إغداق الماء عليها يفصل الزهرة وتسقط ، وفي نفس الوقت إذا منع عنها الماء سقطت، وجفّ الحامل الثمري وسقطت الزهرة .