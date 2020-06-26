احدث الأخبار

جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة
منطقة القصيم
 بدء موسم ليمون البنزهير في محافظة وادي الدواسر
منطقة الرياض
 تنبيه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 رونالدينيو يفكر بالعودة للملاعب ويختار فريق مارادونا
أبرز المواد
 “الصحة” تطلق تفاصيل تطبيق تباعد بجميع اللغات.. وتدعو: انشروها للوافدين لحماية المجتمع من كورونا
أبرز المواد
 الهند تسجل 18552 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أقوى عاصفة رملية منذ نصف قرن تجتاح المكسيك والولايات المتحدة
أبرز المواد
 إعدام العقل المدبر لحادث الواحات بمصر.. وهذه قائمة التهم
أبرز المواد
 القفزة في إصابات كورونا تدفع أسعار النفط للتراجع
أبرز المواد
 كورونا يكتسح أمريكا بأكثر من 45 ألف إصابة في يوم
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى السابعة مساء
أبرز المواد
 الضمان الصحي يطلق الحزمة الأولى من البروتوكولات الطبية تغطي 35% من الأمراض
أبرز المواد
جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة

جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة

منطقة القصيم
بدء موسم ليمون البنزهير في محافظة وادي الدواسر

بدء موسم ليمون البنزهير في محافظة وادي الدواسر

منطقة الرياض
تنبيه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة

تنبيه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة

منطقة الباحة
رونالدينيو يفكر بالعودة للملاعب ويختار فريق مارادونا

رونالدينيو يفكر بالعودة للملاعب ويختار فريق مارادونا

أبرز المواد

بدء موسم ليمون البنزهير في محافظة وادي الدواسر

بدء موسم ليمون البنزهير في محافظة وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=878455
وادي الدواسر – مبارك الدوسري

بدأ مزارعو وادي الدواسر في جلب ثمار الليمون البنزهير الى اسواق المحافظة منذُ دخول شهر يونيو الحالي ، حيث بدأ سعر الكيلو في مطلع الشهر يتراوح مابين 10 – 8 ريالات ، وانخفض مع زيادة الانتاج الى 5 ريالات .

وتحرص كثير من الأسر بالمحافظة على أن يكون ذلك الليمون ضمن الاساسيات على المائدة خلال توفره طازجاً سواء عصير ، أو مع السلطات ومختلف الأكلات ، لما فيه من الفوائد الصحية ، كما تحرص بعض الأسر أن تكون شجرة البنزهير من أشجار الحديقة المنزلية ، لما لها من رائحة عطرية فواحة خلال فصل الربيع .

وأكدت المتخصصة في التغذية هياء الدوسري أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى والمتوفرة في ذلك الليمون يمكن أن تساعد الجهاز المناعي على محاربة الجراثيم التي تسبب نزلات البرد أو الانفلونزا ، كما يساعد فيتامين ج الجهاز المناعي على إنتاج المزيد من الخلايا ويحسن أيضًا قدرة تلك الخلايا على قتل الميكروبات وحماية الجسم من الأمراض.

وعن زراعة شجرة الليمون البنزهير ، أوضح المهندس الزراعي عبدالرحمن السويس ، أن ذلك الأمر يتطلب اختيار مكان ذا تربة عميقة مزيجية (لا طينية ولا رملية )عمقها لا يقل عن مترين وعمل حفرة لا تقل عن المتر المكعب ومن ثم ملئها بتربة عميقة ، وخلال فترة التزهير يكون الري خفيف وذلك لرقة الحامل الثمري لأزهار الليمون ، حيث أن إغداق الماء عليها يفصل الزهرة وتسقط ، وفي نفس الوقت إذا منع عنها الماء سقطت، وجفّ الحامل الثمري وسقطت الزهرة .

روابط ذات صلة

أمانة الرياض تغلق 734 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحيّة

أمانة الرياض تغلق 734 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحيّة
بعد التأكد من أهلية الأسرة : إسناد أكثر من “50” طفلاً يتيماً للأسر الحاضنة بالرياض

بعد التأكد من أهلية الأسرة : إسناد أكثر من “50” طفلاً يتيماً للأسر الحاضنة بالرياض
الصحة : تسجيل (3938) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي التعافي يبلغ (120471) حالة

الصحة : تسجيل (3938) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي التعافي يبلغ (120471) حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*