جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة

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قامت جامعة القصيم، وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بتسفير عدد كبير من الطلبة الدوليين الدارسين بالجامعة من بلاد مختلفة إلى بلدانهم منذ بداية جائحة كورونا، وذلك بعد إشعار السفارات الخاصة بالدول التي ينتمون إليها، بالتعاون مع شركات خطوط الطيران، إذ قامت الجامعة خلال تلك الفترة بتسفير 562 طالبًا من 56 جنسية مختلفة حول العالم.

حيث سهلت الجامعة، فجر اليوم الجمعة الموافق 5/11/1441هـ، سفر 66 طالبًا من عدة جنسيات من طلاب المنح، ممن لم يتمكنوا من مغادرة المملكة والالتقاء بعائلاتهم في الفترة الماضية، بعد أن منعتهم ظروف الإغلاق التي طالت المطارات بسبب الظروف الصحية التي مر بها العالم عقب تفشي جائحة كورونا.

وقد قامت الجامعة، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، بعد التنسيق مع الجهات المختصة وسفارات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الطلاب بتسفيرهم إلى بلدانهم، واستطاعت – بفضل الله – أن تذلل كافة العقبات التي كانت تحول عملية إجلائهم إلى بلادهم، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.