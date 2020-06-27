احدث الأخبار

الحلم السلطاني
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تبحث استعدادات العام الدراسي المقبل
المنطقة الشرقية
 السودان تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 احتفالات عراقية بحملة الاعتقالات التي طالت قوات من ميليشيا حزب الله الموالية لـ إيران
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود
منطقة الرياض
 شفاء 617 حالة من كورونا في الكويت
أبرز المواد
 جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة
منطقة القصيم
 بدء موسم ليمون البنزهير في محافظة وادي الدواسر
منطقة الرياض
 تنبيه من أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 رونالدينيو يفكر بالعودة للملاعب ويختار فريق مارادونا
أبرز المواد
 “الصحة” تطلق تفاصيل تطبيق تباعد بجميع اللغات.. وتدعو: انشروها للوافدين لحماية المجتمع من كورونا
أبرز المواد
 الهند تسجل 18552 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
الحلم السلطاني

الحلم السلطاني

أبرز المواد
جامعة حفر الباطن تبحث استعدادات العام الدراسي المقبل

جامعة حفر الباطن تبحث استعدادات العام الدراسي المقبل

المنطقة الشرقية
السودان تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
احتفالات عراقية بحملة الاعتقالات التي طالت قوات من ميليشيا حزب الله الموالية لـ إيران

احتفالات عراقية بحملة الاعتقالات التي طالت قوات من ميليشيا حزب الله الموالية لـ إيران

أبرز المواد

احتفالات عراقية بحملة الاعتقالات التي طالت قوات من ميليشيا حزب الله الموالية لـ إيران

احتفالات عراقية بحملة الاعتقالات التي طالت قوات من ميليشيا حزب الله الموالية لـ إيران
http://almnatiq.net/?p=878467
المناطق - وكالات

لا تزال مداهمة الليل التي حصلت، مساء الخميس، تتفاعل في الشارع العراقي، فبعدما لوحت بعض الميليشيات بالفوضى، مهددة ومتوعدة، رحب عراقيون بما وصفوه فرض هيبة الدولة بوجه بعض الفصائل المسلحة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جمهرة من الشبان فرحين بحملة الاعتقالات التي نفذتها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب ليل الخميس، حين داهمت مقرا لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، واعتقلت 14 عنصراً، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد مصالح وقواعد أميركية في البلاد، في سابقة من نوعها منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر.

ويردد المتظاهرون في الفيديو عبارات تؤكد أن ميليشيا حزب الله لم تستطع الرد على حملة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، قائلين باللهجة العراقية: “حزب الله طلع بوخة”، أي لا حول له ولا قوة.

وكانت سلسلة من الهجمات الصاروخية وقعت بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد ومواقع عسكرية أميركية أخرى في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

روابط ذات صلة

الحلم السلطاني

الحلم السلطاني
السودان تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا
شفاء 617 حالة من كورونا في الكويت

شفاء 617 حالة من كورونا في الكويت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*