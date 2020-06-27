احتفالات عراقية بحملة الاعتقالات التي طالت قوات من ميليشيا حزب الله الموالية لـ إيران

المناطق - وكالات

لا تزال مداهمة الليل التي حصلت، مساء الخميس، تتفاعل في الشارع العراقي، فبعدما لوحت بعض الميليشيات بالفوضى، مهددة ومتوعدة، رحب عراقيون بما وصفوه فرض هيبة الدولة بوجه بعض الفصائل المسلحة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جمهرة من الشبان فرحين بحملة الاعتقالات التي نفذتها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب ليل الخميس، حين داهمت مقرا لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، واعتقلت 14 عنصراً، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد مصالح وقواعد أميركية في البلاد، في سابقة من نوعها منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر.

ويردد المتظاهرون في الفيديو عبارات تؤكد أن ميليشيا حزب الله لم تستطع الرد على حملة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، قائلين باللهجة العراقية: “حزب الله طلع بوخة”، أي لا حول له ولا قوة.

وكانت سلسلة من الهجمات الصاروخية وقعت بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد ومواقع عسكرية أميركية أخرى في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.