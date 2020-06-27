جامعة حفر الباطن تبحث استعدادات العام الدراسي المقبل

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بحث معالي رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني استعدادات قطاعات الجامعة لعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة مجددًا مع بداية الدراسة العام المقبل في حال تقرر ذلك، بعد نجاح جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه.

وشدد معاليه خلال ترؤسه اجتماع وكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها، على استمرار عمليات التعقيم وتوفير جميع المستلزمات الطبية مع التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي والقاعات الدراسية ومن ضمنها تعليمات التباعد الوقائي وارتداء الكمامات.