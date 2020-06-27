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أمانة الأحساء تبدأ بترسية وتسويه طرق مخطط شمال العيون

أمانة الأحساء تبدأ بترسية وتسويه طرق مخطط شمال العيون
http://almnatiq.net/?p=878481
المناطق - الأحساء

تبدأ أمانة الأحساء بأعمال تنفيذ مشروع التطوير لطرقات مخطط شمال 14 / 84 شاملاً ذلك اعمال الردم والتسوية وفتح الطرق عبر مراحل تنفيذية محددة لإنجاز ذلك، تمهيداً لإيصال التيار الكهربائي للمنازل القائمة والجاهزة للسك، بحسب التنسيق والتكاملية مع الجهات ذات الاختصاص.

وأوضح وكيل الأمانة للمشاريع م.هشام العوفي، أن لأمانة بدأت في وقت سابق بتسوية بعض الطرق في مخطط شمال العيون، في حين يتم حالياً استكمال تسوية طرقات المخطط، حيث تم إنهاء تسليم المشروع للمقاول والتي بدأت فيه الأمانة وبالتنسيق مع بلدية العيون منذ فترات سابقة، ليتم بدأ المقاول أعماله خلال الشهر الحالي.

منوهاً بدعم ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الملكف الأستاذ ماجد الحقيل، ومؤكداً على ان السعي في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية للمواطنين يأتي في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود بمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي من لدن حكومتنا الرشيدة – ايدها الله –.

وأبان م.العوفي، أن الأعمال تركزت على تسوية الشوارع الواقعة على امتداد المنازل القائمة والجاهزة للسكن حتى تتمكن الشركة السعودية للكهرباء من إيصال التيار الكهرباء لها.

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