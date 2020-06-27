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وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) بكلية الملك فهد الأمنية

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) بكلية الملك فهد الأمنية
http://almnatiq.net/?p=878484
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.
ودعت الراغبين لمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية www.jobs.sa .

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