ترامب يوقع قراراً تنفيذيا يعطى أولوية التوظيف لأصحاب المهارات لا الشهادات

المناطق - الرياض

وقع الرئيس الأمريكي قرار تنفيذياً يوجه فيه الحكومة الفيدرالية باستبدال ممارسات التوظيف بناء على الشهادات إلى التوظيف بناءً على المهارات.

وقالت مستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب: “إن القرار سيضمن التوظيف بناءً على المواهب.. وتابعت بنى الرئيس القوة العاملة الأكثر شمولاً في تاريخ البلاد قبل تفشي الوباء وسنعيد بناؤه”.

وأضفت “ستشمل عملية التوظيف خبراء في الموضوع يشاركون في المقابلات لتقييم المرشحين أولاً وتوجيههم إلى الوظائف التي يتأهلون لها، بناءً على مجموعات المهارات”.