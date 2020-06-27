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الخطاب “بو حمد”: فيروس كورونا أنعش زواج الأرامل والمطلقات في الكويت

الخطاب “بو حمد”: فيروس كورونا أنعش زواج الأرامل والمطلقات في الكويت
http://almnatiq.net/?p=878493
المناطق - الرياض

في خبر أثار موجة من الانتقاد بين الكويتيين ورعباً في قلوب الكويتيات أكد الخطاب الكويتي “أبو حمد” ان فيروس كورونا أنعش زواج الأرامل والمطلقات في الكويت.
وحسب أبو حمد فإن اقبال الكويتيين على الزواج من الأرامل والمطلقات جاء لكونهن يقبلن الزواج من دون حفل أو صالات أو قاعات فنادق.
يذكر أن أبو حمد، ذو اللحية الحمراء ليس خطاباً عادياً، فهو يمتلك ملفات تحوي الآلاف من الأسماء ومثلها من أرقام الهواتف، ورغم كثرة العدد لا يغيب عنها التنظيم، فقاعدة بياناته «الملغومة» مرتبة وفقاً لمحافظات الكويت.

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