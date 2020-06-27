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أمانة المدينة المنورة تنفذ 2427 جولة رقابية و تغلق 91 منشأة مخالفة خلال أسبوع

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أمانة المدينة المنورة تنفذ 2427 جولة رقابية و تغلق 91 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2427 جولة رقابية و تغلق 91 منشأة مخالفة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=878499
المناطق - المدينة المنورة
واصلت أمانة المدينة المنورة تكثيف جهودها وتنفيذ جولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازية.
ونفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة منذ مطلع الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي بواقع 2427 جولة على الاسواق والمحلات والمراكز التجارية أصدرت خلالها 733 اشعار ومخالفة بينها 30 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية واغلقت 91 موقع، كما قامت بتنفيذ 17 جولة  إصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 63 موقع و8700آليه ومعدة، كما أتمت الأمانة 445 جولة نظافة بأستخدام كمية من المطهرات والمعقمات تصل إلى 7650 لتر  تم أستخدمها في عمليات الإصحاح البيئي  والتعقيم .
كما تم ازالة 11041 طن من المخلفات المنزلية , وأزالة  26737 متر مكعب من الانقاض والمخلفات.
وتهيب أمانة المنطقة التعاون وتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية ، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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