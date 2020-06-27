العراق يسجل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجل العراق 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 43262 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 101 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1660 حالة, فيما تم تسجيل 1079 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 19938 حالة.