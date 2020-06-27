احدث الأخبار

المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 مساعد الخميني يحذر خامنئي : “الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذه الحال”
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يدعو المجلس الانتقالي إلى استغلال جهود المملكة للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 العراق يسجل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (3927) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (178504) حالات
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنفذ 2427 جولة رقابية و تغلق 91 منشأة مخالفة خلال أسبوع
منوعات
 الخطاب “بو حمد”: فيروس كورونا أنعش زواج الأرامل والمطلقات في الكويت
أبرز المواد
 ترامب يوقع قراراً تنفيذيا يعطى أولوية التوظيف لأصحاب المهارات لا الشهادات
أبرز المواد
 وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) بكلية الملك فهد الأمنية
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تبدأ بترسية وتسويه طرق مخطط شمال العيون
المنطقة الشرقية
 المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون : المملكة حققت إصلاحات نوعية في مكافحة الاتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 الحلم السلطاني
أبرز المواد
المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن

المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن

أبرز المواد
مساعد الخميني يحذر خامنئي : “الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذه الحال”

مساعد الخميني يحذر خامنئي : “الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذه الحال”

أبرز المواد
الرئيس اليمني يدعو المجلس الانتقالي إلى استغلال جهود المملكة للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض

الرئيس اليمني يدعو المجلس الانتقالي إلى استغلال جهود المملكة للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض

أبرز المواد
العراق يسجل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن

المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=878515
المناطق - واس

أعلنت المشيخة الإسلامية بدولة البوسنة والهرسك تأييدها التام لقرار المملكة بقصر الحج على أعداد محدودة جداً من المواطنين والمقيمين بداخل المملكة من مختلف الجنسيات في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن القرار دليل على اهتمام المملكة بصحة وسلامة الحجاج وسعيها الدائم لكل ما فيه الخير لقاصدي الحرمين الشريفين.
جاء ذلك في بيان تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من معالي رئيس العلماء المفتي العام في دولة البوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش قال فيه: يشرفني أن أتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ باسمي وباسم مسلمي البوسنة والهرسك بخالص الشكر وعظيم الامتنان على اهتمام المملكة بصحة حجاج بيت الله الحرام، وخاصة في زمن جائحة كورونا كوفيد 19.
وأكد البيان أن المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك كانت على الدوام تثق ثقة تامة بسلطات المملكة العربية السعودية وبمساعيها لضمان أمن وكرامة حجاج بيت الله وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتابع الشيخ حسين كفازوفيتش: انطلاقا من إدراكنا لأمر الله سبحانه وتعالى بتوفير الأمن في بيت الله الحرام وتطهيره، ومن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنقل بين البلاد في زمن انتشار الأوبئة، واتباعا للقواعد الشرعية التي تقضي بدفع الضرر عن المسلمين، فإننا نؤيد قرار حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام بعدد محدود وأن يقتصر فقط على حجاج من داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.
واختتم رئيس العلماء المفتي العام في دولة البوسنة والهرسك البيان بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بالصحة والعافية وأن يبارك في جهودهما ويوفقهما لمزيد من الخير وأن يصرف الوباء عن جميع بلاد المسلمين والعالم .

روابط ذات صلة

مساعد الخميني يحذر خامنئي : “الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذه الحال”

مساعد الخميني يحذر خامنئي : “الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذه الحال”
الرئيس اليمني يدعو المجلس الانتقالي إلى استغلال جهود المملكة للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض

الرئيس اليمني يدعو المجلس الانتقالي إلى استغلال جهود المملكة للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض
العراق يسجل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*