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تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
http://almnatiq.net/?p=878518
المناطق _ إسلام اباد

سجلت باكستان 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 198883 إصابة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4035 حالة وفاة.
وأضاف أن 86906 حالات من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2729 حالة في وضع حرج.

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