احدث الأخبار

“الطلب المؤجل” يرفع مبيعات الوحدات السكنية في السوق خلال النصف الأول من 2020
أبرز المواد
 سنواصل العمل معاً لضمان استمرارية ومرونة التعليم خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
أبرز المواد
 المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 مساعد الخميني يحذر خامنئي : “الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذه الحال”
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يدعو المجلس الانتقالي إلى استغلال جهود المملكة للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 العراق يسجل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (3927) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (178504) حالات
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنفذ 2427 جولة رقابية و تغلق 91 منشأة مخالفة خلال أسبوع
منوعات
 الخطاب “بو حمد”: فيروس كورونا أنعش زواج الأرامل والمطلقات في الكويت
أبرز المواد
 ترامب يوقع قراراً تنفيذيا يعطى أولوية التوظيف لأصحاب المهارات لا الشهادات
أبرز المواد
 وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) بكلية الملك فهد الأمنية
أبرز المواد
“الطلب المؤجل” يرفع مبيعات الوحدات السكنية في السوق خلال النصف الأول من 2020

“الطلب المؤجل” يرفع مبيعات الوحدات السكنية في السوق خلال النصف الأول من 2020

أبرز المواد
سنواصل العمل معاً لضمان استمرارية ومرونة التعليم خلال جائحة كورونا

سنواصل العمل معاً لضمان استمرارية ومرونة التعليم خلال جائحة كورونا

أبرز المواد
تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

أبرز المواد
المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن

المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن

أبرز المواد

“الطلب المؤجل” يرفع مبيعات الوحدات السكنية في السوق خلال النصف الأول من 2020

“الطلب المؤجل” يرفع مبيعات الوحدات السكنية في السوق خلال النصف الأول من 2020
http://almnatiq.net/?p=878529
المناطق _ الرياض

تشهد السوق العقارية المحلية حالياً نشاطاً غير مسبوق اعتبره بعض العاملين في القطاع الأعلى خلال العام الحالي بسبب زيادة عمليات الطلب المؤجل على إثر تعليق العمل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى زيادة إقبال المواطنين على الشراء قُبيل تطبيق ضريبة الـ15% على شراء العقارات مطلع شهر يوليو القادم، على الرغم من حالة التباطؤ التي مرت بها غالبية الأنشطة الاقتصادية نتيجة جائحة «كورونا» وما تبعها من احترازات صحية للحد من انتشاره بين المواطنين والمقيمين

وأوضح عاملون في السوق العقارية أن هناك عدة عوامل تشير إلى انتعاش السوق وزيادة مبيعات الوحدات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، منها زيادة مبيعات مواد البناء، وزيادة الطلب على التمويل السكني والحجوزات العالية على المشاريع تحت الإنشاء وكذلك الجاهزة، خصوصاً تلك التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال برنامجها «سكني» بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص، ما أسهم في نمو السوق وتحقيق شركات التطوير العقاري والتسويق العقاري لمستهدفاتهم البيعية هذا العام قبل انتهائه نتيجة الطلب الحقيقي المؤجل

كما أعلنت غالبية الشركات والبنوك المعنية بالتمويل العقاري والتطوير السكني استمرارها في العمل دون توقف مع اتخاذ كافة الاحترازات الوقائية لحماية موظفيها وعملائها، ما عزز من موثوقية المواطنين في السوق واستلامهم لوحداتهم وفق الجداول المتفق عليها بمنتجات عقارية مضمونة وبرامج سداد ميسرة لأقساط التمويل السكني تصل لمدة 30 سنة، علاوة على استمرار برامج الدعم السكني الحكومية بنسبة تصل 100% على الفوائد

وأسهمت خطط الجهات المختصة في عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً وفق الاحترازات الصحية للتباعد والحذر في استمرار الطلب على السوق العقارية، كما اقتنص بعض من المواطنين وقت الأزمة وانخفاض الطلب للشراء بأسعار أقل مما كانت عليه قبل انتشار الفايروس، ومع عودة الحياة لطبيعتها وفتح جميع الأنشطة الاقتصادية سينعكس ذلك على زيادة نسب التملك بنهاية النصف الأول من العام الحالي بسبب ارتفاع أعداد الطلبات المؤجلة والجديدة مع بدء عودة الحياة لطبيعتها وتنافس شركات التسويق العقاري في تقديم العروض المميزة

روابط ذات صلة

سنواصل العمل معاً لضمان استمرارية ومرونة التعليم خلال جائحة كورونا

سنواصل العمل معاً لضمان استمرارية ومرونة التعليم خلال جائحة كورونا
تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن

المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*