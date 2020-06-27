احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”
منطقة جازان
 حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية
أبرز المواد
 إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات
أبرز المواد
 الدوري الألماني : مونشنجلادباخ يكمل الرباعي بدوري أبطال أوروبا وفورتونا يهبط للدرجة الثانية
أبرز المواد
 “الطلب المؤجل” يرفع مبيعات الوحدات السكنية في السوق خلال النصف الأول من 2020
أبرز المواد
 سنواصل العمل معاً لضمان استمرارية ومرونة التعليم خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
أبرز المواد
 المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 مساعد الخميني يحذر خامنئي : “الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذه الحال”
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يدعو المجلس الانتقالي إلى استغلال جهود المملكة للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 العراق يسجل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (3927) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (178504) حالات
أبرز المواد
الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”

الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”

منطقة جازان
حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

أبرز المواد
إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات

إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات

أبرز المواد
الدوري الألماني : مونشنجلادباخ يكمل الرباعي بدوري أبطال أوروبا وفورتونا يهبط للدرجة الثانية

الدوري الألماني : مونشنجلادباخ يكمل الرباعي بدوري أبطال أوروبا وفورتونا يهبط للدرجة الثانية

أبرز المواد

الدوري الألماني : مونشنجلادباخ يكمل الرباعي بدوري أبطال أوروبا وفورتونا يهبط للدرجة الثانية

الدوري الألماني : مونشنجلادباخ يكمل الرباعي بدوري أبطال أوروبا وفورتونا يهبط للدرجة الثانية
http://almnatiq.net/?p=878532
المناطق _ برلين

لحق بوروسيا مونشنجلادباخ بالمتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم في المركز الرابع بجدول المسابقة ليرافق بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزج إلى البطولة الأوروبية الكبيرة.
وفي المقابل لحق فورتونا دوسلدورف بفريق بادربورن في رحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بألمانيا إثر خسارته صفر / 3 أمام مضيفه يونيون برلين وفوز فيردر بريمن على كولون 6 / 1 اليوم في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني (بوندسليجا) .
وحسمت الجولة الأخيرة من المسابقة اليوم المركز الرابع لصالح مونشنجلادباخ فيما احتل باير ليفركوزن المركز الخامس ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي مباشرة ويرافقه في رحلة المشاركة المباشرة بدور المجموعات في الدوري الأوروبي فريق هوفنهايم بعدما انفرد بالمركز السادس بفارق ثلاث نقاط أمام فولفسبورج الذي تراجع للمركز السابع وسيضطر لخوض الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وفي صراع الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية أفلت فيردر بريمن من مرافقة بادربورن في رحلة الهبوط المباشر بعدما تقدم للمركز السادس عشر في جدول المسابقة فيما تراجع فورتونا دوسلدورف.
ورغم هذا لم يضمن بريمن البقاء في دوري الدرجة الأولى حيث يحتاج الفريق من أجل ذلك إلى اجتياز الدور الفاصل خلال الأيام المقبلة أمام الفريق صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

روابط ذات صلة

حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية
إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات

إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات
“الطلب المؤجل” يرفع مبيعات الوحدات السكنية في السوق خلال النصف الأول من 2020

“الطلب المؤجل” يرفع مبيعات الوحدات السكنية في السوق خلال النصف الأول من 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*