إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات

المناطق _ روما

سجلت إيطاليا 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم مقارنة بـ 259 حالة أمس، بحسب وزارة الصحة الإيطالية.

وأعلنت تسجيل ثماني وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 30 أمس.

ويرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بذلك إلى 34 ألفا و 716 حالة وفاة.

وسجلت منطقة لومباردي 77 حالة إصابة جديدة أي 44 في المئة من مجموع الحالات الجديدة في البلاد.