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حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

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حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية
http://almnatiq.net/?p=878538
المناطق _ الرياض

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب ، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.
وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.

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