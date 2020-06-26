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الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”

الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”

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الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”

الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”
http://almnatiq.net/?p=878541
جازان _ فضة عطيف

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مساء اليوم السبت السادس من شهر ذي القعدة 1441هـ مبادرة (ملتزمون في عودتنا) وذلك برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.
وتتضمن المبادرة محاضرات وندوات إذ سيلقي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي محاضرة وعنوانها ( حفظ الشريعة الضروريات الخمس وأثرها في صلاح الدين والدنيا )، في تمام الساعة السابعة مساء عبر منصة الشؤون الإسلامية في موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، حيث سيتحدث خلالها عن أهمية حفظ الضروريات الخمس ومن ضمنها النفس التي هي أمانة عندنا وذلك من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا ، كما سيبين البصيلي اهتمام الإسلام بحفظ الضروريات الخمس إنما هو تأكيد لوجوب المحافظة عليها وعدم رميها إلى التهلكة .
من ناحيته،أوضح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن هذه المبادرة تأتي لبيان الواجب على المواطنين والمقيمين أن يكونوا حذرين في العودة وأن يلتزموا بالاجراءات الوقائية كالتباعد وعدم المصافحة ولبس الكمام واستخدام المعقمات وغسل اليدين بالماء والصابون وليكن ذلك ديدننا في حياتنا فالحياة بعد كورونا ليس كسابقها .
ووجه المدخلي الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على رعايته لهذه المبادرة كما شكر الشيخ البصيلي عضو الإفتاء على مشاركته وقبوله الدعوة .
وأشار الشيخ أسامة المدخلي أن هذه المبادرة يتخللها تنظيم سلسلة من المحاضرات يلقيها نخبة من دعاة الفرع الرسميين والمشايخ الفضلاء وطلاب العلم من داخل المنطقة وخارجها، تتناول موضوعات متنوعة تحث في مجملها على الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا والواجب الشرعي تجاه المحافظة على أمن المجتمع وسلامته.

 

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