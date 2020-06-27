احدث الأخبار

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة
المنطقة الشرقية
 أمانة جدة تواصل حملات معالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”
منطقة جازان
 حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية
أبرز المواد
 إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات
أبرز المواد
 الدوري الألماني : مونشنجلادباخ يكمل الرباعي بدوري أبطال أوروبا وفورتونا يهبط للدرجة الثانية
أبرز المواد
 “الطلب المؤجل” يرفع مبيعات الوحدات السكنية في السوق خلال النصف الأول من 2020
أبرز المواد
 سنواصل العمل معاً لضمان استمرارية ومرونة التعليم خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
أبرز المواد
 المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 مساعد الخميني يحذر خامنئي : “الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذه الحال”
أبرز المواد
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة

المنطقة الشرقية
أمانة جدة تواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة جدة تواصل حملات معالجة التشوه البصري

أبرز المواد
الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”

الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”

منطقة جازان

أمانة جدة تواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة جدة تواصل حملات معالجة التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=878548
المناطق _ جدة

واصلت أمانة محافظة جدة تنفيذ حملاتها على نطاق 19 بلدية فرعية لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على المشهد العام ، ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية ، مع تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم للشوارع العامة والطرقات الرئيسة والأحياء والمرافق العامة ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشملت الحملات المنفذة استخدام التنظيف والرش الآلي واليدوي ، وصيانة المسطحات الخضراء ، إضافة لرفع مخلفات الترميم والمخلفات الصلبة بالساحات العامة وعلى الأرصفة ، إضافة لتعقيم وتطهير ألعاب الأطفال الموزعة في المتنزهات والحدائق العامة بشكل دوري وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة .

روابط ذات صلة

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية
إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات

إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*