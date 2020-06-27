جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة

الدمام _ فهد المريخي

نظم مركز الخريجين والتنمية المهنية تلاقي عن بعد لخريجي كلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، و افتتح اللقاء وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع أ.د.عبدالله بن حسين القاضي متحدثاً عن مخرجات كلية الطب وتميزها منذ تأسيسها وعن النقلات النوعية التي حدث في مسيرتها مستذكراً تاريخ نشأة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، و عن مسارات الجامعة الأربعة و عن ركائزها الأساسية : الاعتماد الأكاديمي والاعتماد المؤسسي.

و وجه د.القاضي دعوة للخريجين بالمشاركة في الندوات و المحاضرات.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة وأعرب عن سعادته و فخره بلقاء الجامعة والخريجين الكرام ممن زاملهم أو تتلمذ على أيديهم.

وتحدث الدكتور العبدالعالي عن أثر جائحة كورونا في الحياة، وتحدث عن نقل الأخبار المحزنة مؤكدًا أن المهنية الطبية جزءٌ لا يتجزأ منها طريقة التعامل مع الأخبار المحزنة، و أنه لا يوجد خبر صعب إذا كان فيه صدق ومحبة الى جانب الأمانة و الشفافية، ويعد الدكتور محمد العبدالعالي أحد خريجي الكلية البارزين.

وأكد الدكتور علي السلطان عميد كلية الطب على حرص الكلية على لقاء الخريجين، وتحدث عن الدفعة الأولى للخريجين في عام ٧٥-٧٦ ميلادي وتاريخ الكلية الحافل بالإنجازات.

وتحدث د. عبدالرحمن العنزي مدير وحدة الخريجين والتنمية المهنية في كلية الطب عن مهارة التواصل عن بعد بزمن الكورونا.

وقدمت د.أماني البحر مديرة مركز الخريجين بالجامعة نبذة تعريفية للحاضرين عن المركز وجهوده تحت مظلة وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع. تحدثت د. البحر عن مهام المركز في عرضها صفحة الخريجين بموقع الجامعة،وعن أبرز خدمات المركز كبرنامج تلاقي و بطاقة الخريج التي يطلق عليها مسمى البطاقة الذهبية كونها تربط الخريج بالجامعة الأم وعن مزاياها وفوائدها لحاملها، و عن الدورات التدريبية التي أقيمت وتقدر بنحو ٢٠٠ دورة فصلية في العام، والخدمات التي يقدمها المركز من الاستشارات المهنية المجانية.

و قد شارك في اللقاء من الخريجين البارزين د.محمد توفيق نعمان و د.سيف الدين بلال ود.عادل الرشود و د.عبدالمحسن الملحم ود.أحمد عمار و د أمين العلي و د. دلال التميمي، و العديد من الخريجين بجميع أنحاء العالم من كندا و الولايات المتحدة و الإمارات و البحرين.