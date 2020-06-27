احدث الأخبار

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة
المنطقة الشرقية
 أمانة جدة تواصل حملات معالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”
منطقة جازان
 حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية
أبرز المواد
 إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات
أبرز المواد
 الدوري الألماني : مونشنجلادباخ يكمل الرباعي بدوري أبطال أوروبا وفورتونا يهبط للدرجة الثانية
أبرز المواد
 “الطلب المؤجل” يرفع مبيعات الوحدات السكنية في السوق خلال النصف الأول من 2020
أبرز المواد
 سنواصل العمل معاً لضمان استمرارية ومرونة التعليم خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
أبرز المواد
 المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تعلن تأييدها التام لقرار المملكة بالحج الذي جاء لأمن وسلامة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 مساعد الخميني يحذر خامنئي : “الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذه الحال”
أبرز المواد
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة

المنطقة الشرقية
أمانة جدة تواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة جدة تواصل حملات معالجة التشوه البصري

أبرز المواد
الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”

الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”

منطقة جازان

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة
http://almnatiq.net/?p=878551
الدمام _ فهد المريخي

نظم مركز الخريجين والتنمية المهنية تلاقي عن بعد لخريجي كلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، و افتتح اللقاء وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع أ.د.عبدالله بن حسين القاضي متحدثاً عن مخرجات كلية الطب وتميزها منذ تأسيسها وعن النقلات النوعية التي حدث في مسيرتها مستذكراً تاريخ نشأة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، و عن مسارات الجامعة الأربعة و عن ركائزها الأساسية : الاعتماد الأكاديمي والاعتماد المؤسسي.

و وجه د.القاضي دعوة للخريجين بالمشاركة في الندوات و المحاضرات.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة وأعرب عن سعادته و فخره بلقاء الجامعة والخريجين الكرام ممن زاملهم أو تتلمذ على أيديهم.

وتحدث الدكتور العبدالعالي عن أثر جائحة كورونا في الحياة، وتحدث عن نقل الأخبار المحزنة مؤكدًا أن المهنية الطبية جزءٌ لا يتجزأ منها طريقة التعامل مع الأخبار المحزنة، و أنه لا يوجد خبر صعب إذا كان فيه صدق ومحبة الى جانب الأمانة و الشفافية، ويعد الدكتور محمد العبدالعالي أحد خريجي الكلية البارزين.
وأكد الدكتور علي السلطان عميد كلية الطب على حرص الكلية على لقاء الخريجين، وتحدث عن الدفعة الأولى للخريجين في عام ٧٥-٧٦ ميلادي وتاريخ الكلية الحافل بالإنجازات.

وتحدث د. عبدالرحمن العنزي مدير وحدة الخريجين والتنمية المهنية في كلية الطب عن مهارة التواصل عن بعد بزمن الكورونا.

وقدمت د.أماني البحر مديرة مركز الخريجين بالجامعة نبذة تعريفية للحاضرين عن المركز وجهوده تحت مظلة وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع. تحدثت د. البحر عن مهام المركز في عرضها صفحة الخريجين بموقع الجامعة،وعن أبرز خدمات المركز كبرنامج تلاقي و بطاقة الخريج التي يطلق عليها مسمى البطاقة الذهبية كونها تربط الخريج بالجامعة الأم وعن مزاياها وفوائدها لحاملها، و عن الدورات التدريبية التي أقيمت وتقدر بنحو ٢٠٠ دورة فصلية في العام، والخدمات التي يقدمها المركز من الاستشارات المهنية المجانية.

و قد شارك في اللقاء من الخريجين البارزين د.محمد توفيق نعمان و د.سيف الدين بلال ود.عادل الرشود و د.عبدالمحسن الملحم ود.أحمد عمار و د أمين العلي و د. دلال التميمي، و العديد من الخريجين بجميع أنحاء العالم من كندا و الولايات المتحدة و الإمارات و البحرين.

روابط ذات صلة

أمانة الأحساء تبدأ بترسية وتسويه طرق مخطط شمال العيون

أمانة الأحساء تبدأ بترسية وتسويه طرق مخطط شمال العيون
جامعة حفر الباطن تبحث استعدادات العام الدراسي المقبل

جامعة حفر الباطن تبحث استعدادات العام الدراسي المقبل
إقبال كبير على شراء السيارات…قبل تطبيق القيمة المضافة

إقبال كبير على شراء السيارات…قبل تطبيق القيمة المضافة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*