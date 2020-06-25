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أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الحدود الشمالية الثلاثاء القادم

أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الحدود الشمالية الثلاثاء القادم

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أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الحدود الشمالية الثلاثاء القادم

أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الحدود الشمالية الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=878560
المناطق - الحدود الشمالية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، الثلاثاء القادم ، حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات الجامعة ، وذلك على مسرح كلية العلوم بمدينة عرعر.
وأعرب معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على رعايته لحفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة ، ومشاركتهم فرحة تخرجهم .

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