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تسجيل أربع إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا في تونس

تسجيل أربع إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا في تونس
http://almnatiq.net/?p=878568
المناطق _ تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1168 حالة مؤكدة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة اليوم، حول الوضع الوبائي في تونس، أن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت اثر إجراء 242 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 1025 حالة، وذلك بالتزامن مع وجود93 إصابة لا تزال حاملة للفيروس .
ولفت النظر إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند50 شخصًا.

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