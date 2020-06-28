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لماذا يجب أن نجنب أطفالنا تناول الكرز؟

لماذا يجب أن نجنب أطفالنا تناول الكرز؟
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المناطق _ الرياض

حذرت الدكتورة أولغا ديكير، عضو الجمعية الوطنية لأخصائي التغذية في روسيا، من تناول الأطفال لكمية كبيرة من ثمار الكرز.
وأوضحت: ” يجب عدم السماح للأطفال بتناول كمية كبيرة من ثمار الكرز، لأنه قد يسبب تناوله ظهور طفح جلدي عندهم لعدم نضج الوظيفة الأنزيمية للبنكرياس”.
كما أشارت في مقابلة مع صحيفة “أرغوميني إي فاكتي” إلى بعض الأعراض المصاحبة لتناول الأطفال للكرز، منها الانتفاخ والغازات.
ونوهت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض الحساسية يجب عليهم عدم تناول ثمار الكرز.
وذكرت أخصائية التغذية أن عدد السعرات الحرارية لكل 100 غرام من ثمار الكرز هو 50 كيلوسعرة، ولكي لا يؤدي تناولها إلى زيادة في الوزن يجب إضافة البروتين والألياف الغذائية إليها.

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