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الجمارك: معاملات التجارة الإلكترونية في السلع المستوردة تخضع لضريبة ال15%

الجمارك: معاملات التجارة الإلكترونية في السلع المستوردة تخضع لضريبة ال15%
http://almnatiq.net/?p=878586
المناطق _ الرياض

قالت الجمارك السعودية، إن ضريبة القيمة المضافة لعملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة بنسبة 15% في الموعد المحدد

وذكرت الجمارك السعودية في «إنفوجرافيك» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 بالمائة في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد أول يوليو 2020م

وتطبق الضريبة المعدلة على كل توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والسلع المستوردة إلى المملكة والخاضعة حاليًّا للنسبة 5%

 

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