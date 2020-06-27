احدث الأخبار

مبتعثة جامعة القصيم تحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات بمعدل 5 من 5
منطقة القصيم
 الجمارك: معاملات التجارة الإلكترونية في السلع المستوردة تخضع لضريبة ال15%
أبرز المواد
 لماذا يجب أن نجنب أطفالنا تناول الكرز؟
أبرز المواد
 الدكتور منزلاوي: المملكة ستواصل جهودها من تمويل التنمية والعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة كوفيد ١٩
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
أجواء المناطق
 تفعيل التصوير الطبي بلغة برايل في كلية العلوم الطبية بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
 ليبيا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 تسجيل أربع إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا في تونس
أبرز المواد
 الصين تسجل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط استمرار تفشي الوباء في بكين
أبرز المواد
 الأرصاد : سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
أبرز المواد
 “أخطر رجل في العالم”.. ابنة أخ ترامب تستعد لنشر كتاب يفضح أسراره
أبرز المواد
 تقرير: روسيا متهمة بقتل جنود أميركيين بأيادي أفغانية
أبرز المواد
مبتعثة جامعة القصيم تحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات بمعدل 5 من 5

مبتعثة جامعة القصيم تحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات بمعدل 5 من 5

منطقة القصيم
الجمارك: معاملات التجارة الإلكترونية في السلع المستوردة تخضع لضريبة ال15%

الجمارك: معاملات التجارة الإلكترونية في السلع المستوردة تخضع لضريبة ال15%

أبرز المواد
لماذا يجب أن نجنب أطفالنا تناول الكرز؟

لماذا يجب أن نجنب أطفالنا تناول الكرز؟

أبرز المواد
الدكتور منزلاوي: المملكة ستواصل جهودها من تمويل التنمية والعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة كوفيد ١٩

الدكتور منزلاوي: المملكة ستواصل جهودها من تمويل التنمية والعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة كوفيد ١٩

أبرز المواد

مبتعثة جامعة القصيم تحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات بمعدل 5 من 5

مبتعثة جامعة القصيم تحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات بمعدل 5 من 5
http://almnatiq.net/?p=878591
المناطق - بريدة

بتميز واقتدار وبالعلامة الكاملة، نجحت مبتعثة جامعة القصيم فوزية منصور الحارثي، في الحصول درجة الدكتوراه في الجبر وبأعلى معدل 5 من 5 في جميع مقررات الدكتوراه، بقسم الرياضيات بجامعة الملك عبد العزيز، حيث جرت مناقشة موضوع الرسالة الخاصة بها في تخصصها الدقيق الجبر عصر يوم أمس الخميس، بعنوان “جبور لي ذات المولدات المنتهية ونموها”.

ونظرًا للتفوق الواضح للباحثة فوزية في تخصصها وعلمها ومهارتها وتميز موضوع رسالتها، فقد وقع اختيار كلية العلوم وقسم الرياضيات على البروفسور الأمريكي الشهير (أفيم زالمنوف) الأستاذ في جامعة كاليفورنيا والحاصل على جائزة فيلدز في الرياضيات (تعادل جائزة نوبل في العلوم الأخرى) كممتحن خارجي، بالإضافة إلى الممتحن الداخلي الأستاذ الدكتور حامد السلمي، والمشرف على الطالبة الأستاذ الدكتور عادل الأحمدي وهما أستاذان متميزان في قسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز.

حضر المناقشة عدد كبير من عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء وعضوات هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، حيث أبهرت الطالبة فوزية الحارثي الجميع خلال المناقشة بأدائها المتميز وتمكنها من تخصصها وإجابتها عن جميع الأسئلة التي وجهت إليها من المناقشين، علاوة على ما توصلت إليه الباحثة من نتائج متميزة ومبهرة في بحثها برسالة الدكتوراه.

و جامعة القصيم تهنئ المبتعثة الدكتورة فوزية الحارثي على هذا التميز العلمي الفريد، الذي يحسب لأحد مبتعثي الجامعة في مجال البحث العلمي، حيث عبرت الجامعة عن فخرها بهذا النموذج المشرف من مبتعثيها، متمنية لها ولكافة المبتعثين مزيدا من التوفيق والنجاح والتميز في مسيرتها العلمية والبحثية.

روابط ذات صلة

جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة

جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة
جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة

جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة
ولادة طبيعية لامرأة مصابه بكورونا بمستشفى الاسياح

ولادة طبيعية لامرأة مصابه بكورونا بمستشفى الاسياح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*