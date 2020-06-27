مبتعثة جامعة القصيم تحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات بمعدل 5 من 5

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بتميز واقتدار وبالعلامة الكاملة، نجحت مبتعثة جامعة القصيم فوزية منصور الحارثي، في الحصول درجة الدكتوراه في الجبر وبأعلى معدل 5 من 5 في جميع مقررات الدكتوراه، بقسم الرياضيات بجامعة الملك عبد العزيز، حيث جرت مناقشة موضوع الرسالة الخاصة بها في تخصصها الدقيق الجبر عصر يوم أمس الخميس، بعنوان “جبور لي ذات المولدات المنتهية ونموها”.

ونظرًا للتفوق الواضح للباحثة فوزية في تخصصها وعلمها ومهارتها وتميز موضوع رسالتها، فقد وقع اختيار كلية العلوم وقسم الرياضيات على البروفسور الأمريكي الشهير (أفيم زالمنوف) الأستاذ في جامعة كاليفورنيا والحاصل على جائزة فيلدز في الرياضيات (تعادل جائزة نوبل في العلوم الأخرى) كممتحن خارجي، بالإضافة إلى الممتحن الداخلي الأستاذ الدكتور حامد السلمي، والمشرف على الطالبة الأستاذ الدكتور عادل الأحمدي وهما أستاذان متميزان في قسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز.

حضر المناقشة عدد كبير من عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء وعضوات هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، حيث أبهرت الطالبة فوزية الحارثي الجميع خلال المناقشة بأدائها المتميز وتمكنها من تخصصها وإجابتها عن جميع الأسئلة التي وجهت إليها من المناقشين، علاوة على ما توصلت إليه الباحثة من نتائج متميزة ومبهرة في بحثها برسالة الدكتوراه.

و جامعة القصيم تهنئ المبتعثة الدكتورة فوزية الحارثي على هذا التميز العلمي الفريد، الذي يحسب لأحد مبتعثي الجامعة في مجال البحث العلمي، حيث عبرت الجامعة عن فخرها بهذا النموذج المشرف من مبتعثيها، متمنية لها ولكافة المبتعثين مزيدا من التوفيق والنجاح والتميز في مسيرتها العلمية والبحثية.