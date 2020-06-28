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وفاة الدكتور محمد علي الزهي مدير عام الصحة الوقائية السابق

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وفاة الدكتور محمد علي الزهي مدير عام الصحة الوقائية السابق

وفاة الدكتور محمد علي الزهي مدير عام الصحة الوقائية السابق
http://almnatiq.net/?p=878603
المناطق _ الرياض

توفي يوم أمس الدكتور محمد بن علي آل زاهي الزهراني المدير السابق للصحة الوقائية، والخبير غير المتفرغ لمنظمة الصحة العالمية حتى تاريخ تقاعده عام “1427هـ”.
والدكتور محمد بن علي الزاهي يحسب له انجازين خلال عمله بوزارة الصحة ليس على مستوى المملكة وحسب بل حتى على مستوى دول الخليج العربي وهما، “برنامج المدن الصحية.”، و “برنامج التخلص الآمن من النفايات الطبية”.
كما يحمل سجل الدكتور محمد الزاهي رحمه الله تسجيله اكتشافين جديدين لطفيلي “اللشمانيا” ، وهما الانجازان المسجلان رسمياً بجامعة لندن خلال مرحلة دراسته لدرجة الدكتوراه.
المناطق التي آلمها خبر وفاة الدكتور علي الزاهي تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأبناء الفقيد د. طارق وعلي وأحمد وسامي وحمزة، ولزوجة وبنات الفقيد، راجية من الله العلي القدير أن يغفر للفقيد وأن يسكنه فسيح جناته.

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