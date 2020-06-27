المهندس هتان بن هاشم يؤسس فريق” لعيون المملكة ” التطوعي

المناطق _ الدمام

أسس المهندس هتان بن هاشم حموده أحد موظفي القطاع البلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية “أمانة محافظة جدة” فريق ” لعيون المملكة ” التطوعي حيث شغف المهندس هتان منذ سنوات بالعمل التطوعي وأصبح من النشطاء الاجتماعيين المؤثرين.

بدأ مسيرة العمل التطوعي الحافلة بالأعمال والإنجازات عندما أسس “فريق لعيون جدة” الذي يضم أكثر من مائة فريق تطوعي وقام بالعديد من المبادرات التطوعية في تنظيف الشواطئ تحت إشراف القطاعات الحكومية من قطاع الصحة وقطاع حرس الحدود بالمنطقة الغربية ولكي يقوم بنشر مبادراته التطوعية على مستوى المملكة قام بتغيير اسم الفريق ليكون “لعيون المملكة”

ويهدف المهندس هتان من خلال الفريق التطوعي إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وخدمة المجتمع من خلال توسيع المشاركة التطوعية في الأنشطة البلدية المختلفة وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات للحفاظ على المكتسبات الحضرية وتعزيز قيمة التطوع والمسؤولية المجتمعية بين الشباب ، واستقطاب الأفكار الإبداعية والتطوعية وتبنيها والعمل على تنفيذها.

من جهته قدم المهندس هتان بن هاشم حموده شكره إلى معالي الدكتور ماجد القصبي على تنفيذ مبادرة “التطوع البلدي” ..المبادرة التي أصبحت يوم للقطاع البلدي يمارس كل سكان مناطق المملكة وموظفي القطاع البلدي اليوم العالمي للتطوع ، كما قدم شكره لمعالي وزير السياحة أحمد الخطيب ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور احمد الراجحي ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي على دعمهم له في التطوع ، وذلك تحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 “مليون متطوع غير ربحي” .