احدث الأخبار

المهندس هتان بن هاشم يؤسس فريق” لعيون المملكة ” التطوعي
المنطقة الشرقية
 وفاة الدكتور محمد علي الزهي مدير عام الصحة الوقائية السابق
محليات
 صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بشأن “انفجار طهران العنيف”
أبرز المواد
 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فايروس كوفيد-19
أبرز المواد
 وزارة الصحة : إجراء أكثر من مليون ونصف فحص مخبري لفيروس كورونا
أبرز المواد
 مبتعثة جامعة القصيم تحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات بمعدل 5 من 5
منطقة القصيم
 الجمارك: معاملات التجارة الإلكترونية في السلع المستوردة تخضع لضريبة ال15%
أبرز المواد
 لماذا يجب أن نجنب أطفالنا تناول الكرز؟
أبرز المواد
 الدكتور منزلاوي: المملكة ستواصل جهودها من تمويل التنمية والعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة كوفيد ١٩
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
أجواء المناطق
 تفعيل التصوير الطبي بلغة برايل في كلية العلوم الطبية بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
 ليبيا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
المهندس هتان بن هاشم يؤسس فريق” لعيون المملكة ” التطوعي

المهندس هتان بن هاشم يؤسس فريق” لعيون المملكة ” التطوعي

المنطقة الشرقية
وفاة الدكتور محمد علي الزهي مدير عام الصحة الوقائية السابق

وفاة الدكتور محمد علي الزهي مدير عام الصحة الوقائية السابق

محليات
صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بشأن “انفجار طهران العنيف”

صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بشأن “انفجار طهران العنيف”

أبرز المواد
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فايروس كوفيد-19

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فايروس كوفيد-19

أبرز المواد

المهندس هتان بن هاشم يؤسس فريق” لعيون المملكة ” التطوعي

المهندس هتان بن هاشم يؤسس فريق” لعيون المملكة ” التطوعي
http://almnatiq.net/?p=878606
المناطق _ الدمام

أسس المهندس هتان بن هاشم حموده أحد موظفي القطاع البلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية “أمانة محافظة جدة” فريق ” لعيون المملكة ” التطوعي حيث شغف المهندس هتان منذ سنوات بالعمل التطوعي وأصبح من النشطاء الاجتماعيين المؤثرين.
بدأ مسيرة العمل التطوعي الحافلة بالأعمال والإنجازات عندما أسس “فريق لعيون جدة” الذي يضم أكثر من مائة فريق تطوعي وقام بالعديد من المبادرات التطوعية في تنظيف الشواطئ تحت إشراف القطاعات الحكومية من قطاع الصحة وقطاع حرس الحدود بالمنطقة الغربية ولكي يقوم بنشر مبادراته التطوعية على مستوى المملكة قام بتغيير اسم الفريق ليكون “لعيون المملكة”
ويهدف المهندس هتان من خلال الفريق التطوعي إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وخدمة المجتمع من خلال توسيع المشاركة التطوعية في الأنشطة البلدية المختلفة وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات للحفاظ على المكتسبات الحضرية وتعزيز قيمة التطوع والمسؤولية المجتمعية بين الشباب ، واستقطاب الأفكار الإبداعية والتطوعية وتبنيها والعمل على تنفيذها.
من جهته قدم المهندس هتان بن هاشم حموده شكره إلى معالي الدكتور ماجد القصبي على تنفيذ مبادرة “التطوع البلدي” ..المبادرة التي أصبحت يوم للقطاع البلدي يمارس كل سكان مناطق المملكة وموظفي القطاع البلدي اليوم العالمي للتطوع ، كما قدم شكره لمعالي وزير السياحة أحمد الخطيب ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور احمد الراجحي ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي على دعمهم له في التطوع ، وذلك تحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 “مليون متطوع غير ربحي” .

روابط ذات صلة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم ” تلاقي ” عن بعد لخريجي كلية الطب بحضور متحدث الصحة
أمانة الأحساء تبدأ بترسية وتسويه طرق مخطط شمال العيون

أمانة الأحساء تبدأ بترسية وتسويه طرق مخطط شمال العيون
جامعة حفر الباطن تبحث استعدادات العام الدراسي المقبل

جامعة حفر الباطن تبحث استعدادات العام الدراسي المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*