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“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

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“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=878611
المناطق _ الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, وبلجرشي, والمخواة, والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

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