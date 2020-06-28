احدث الأخبار

بعد الفرحة الكبرى.. ليفربول يلوم مشجعيه على “الخطأ المزدوج”
الرياضة
 مطارات تونس تعود للحياة.. والتصنيف الملون يحدد “من يسافر”
أبرز المواد
 كاليفورنيا.. قتيلان بإطلاق نار في “وول مارت”
أبرز المواد
 كورونا.. أكثر من 10 ملايين مصاب والوفيات تتجاوز نصف مليون
أبرز المواد
 مقتل 6 ميليشيات إيرانية خلال غارات في سوريا
أبرز المواد
 الشركة السعودية للاستثمار الجريء توقع عقداً استثمارياً مع صندوق رؤى للنمو
أبرز المواد
 اعتماد مراكز ” تقدير” لتقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية لسيارات التأجير
أبرز المواد
 “الصحة” تنشر فيديو لخطوات الحماية من كورونا
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 المهندس هتان بن هاشم يؤسس فريق” لعيون المملكة ” التطوعي
المنطقة الشرقية
 وفاة الدكتور محمد علي آل زاهي مدير عام الصحة الوقائية السابق
محليات
 صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بشأن “انفجار طهران العنيف”
أبرز المواد
بعد الفرحة الكبرى.. ليفربول يلوم مشجعيه على “الخطأ المزدوج”

بعد الفرحة الكبرى.. ليفربول يلوم مشجعيه على “الخطأ المزدوج”

الرياضة
مطارات تونس تعود للحياة.. والتصنيف الملون يحدد “من يسافر”

مطارات تونس تعود للحياة.. والتصنيف الملون يحدد “من يسافر”

أبرز المواد
كاليفورنيا.. قتيلان بإطلاق نار في “وول مارت”

كاليفورنيا.. قتيلان بإطلاق نار في “وول مارت”

أبرز المواد
كورونا.. أكثر من 10 ملايين مصاب والوفيات تتجاوز نصف مليون

كورونا.. أكثر من 10 ملايين مصاب والوفيات تتجاوز نصف مليون

أبرز المواد

الشركة السعودية للاستثمار الجريء توقع عقداً استثمارياً مع صندوق رؤى للنمو

الشركة السعودية للاستثمار الجريء توقع عقداً استثمارياً مع صندوق رؤى للنمو
http://almnatiq.net/?p=878616
المناطق - الرياض

وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عقداً استثمارياً مع صندوق الاستثمار الجريء (رؤى للنمو) المرخص من هيئة السوق المالية والمؤسس من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية ومجموعة آي مينا.
وجرى التوقيع عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، حيث وقع العقد الاستثماري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك والرئيس التنفيذي لشركة أصول وبخيت الاستثمارية مازن الداود.
و أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت في صندوق رؤى للنمو من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق والذي يعد أحد برامج الشركة بهدف تحفيز تأسيس صناديق للاستثمار الجريء تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، والتي تعد إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص والتي أطلقتها “منشآت”.

روابط ذات صلة

مطارات تونس تعود للحياة.. والتصنيف الملون يحدد “من يسافر”

مطارات تونس تعود للحياة.. والتصنيف الملون يحدد “من يسافر”
كاليفورنيا.. قتيلان بإطلاق نار في “وول مارت”

كاليفورنيا.. قتيلان بإطلاق نار في “وول مارت”
كورونا.. أكثر من 10 ملايين مصاب والوفيات تتجاوز نصف مليون

كورونا.. أكثر من 10 ملايين مصاب والوفيات تتجاوز نصف مليون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*