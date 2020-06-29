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مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل

مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل

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مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل

مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل
http://almnatiq.net/?p=878654
المناطق- الرياض

كشف مصدر طبي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، بعد استمرارها 34 يوم في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية.

وقال المصدر الطبي، إن “جهاز التنفس تسبب في استقرار نسبة الأكسجين في الدم، مؤكدا أنها ما زالت بالعناية المركزة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة، وذلك حسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، وتتواجد، بالمستشفى لليوم الـ 29، بعد دخولها العزل الصحى ليلة عيد الفطر.

وأجرت الفنانة المصرية الكبيرة منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل”pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

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