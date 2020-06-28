احدث الأخبار

جامعة الجوف تسجل 3578 ساعة دراسية خلال الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي
منطقة الجوف
 “هدف” يشرع بالتعاون مع “هيئة الإعاقة” على تصميم برامج ومبادرات لتمكين ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما
منطقة عسير
 وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 1100 وفاة في يوم.. والأمل في ديسمبر ويناير
أبرز المواد
 “منشآت” تطلق حزمة البرامج والمبادرات لتعزيز بيئة الأعمال
أبرز المواد
 المهدي: حجم استثمارات القطاع الخاص في مدينتي الجبيل ورأس الخير 620.4 مليار ريال والهيئة مُقبلة على مشاريع جديدة تُقدر بـ29.3 مليار
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
منطقة جازان
 بلدية الخبر تطلق مبادرة سقيا رحمة للسنة الرابعة على التوالي
المنطقة الشرقية
 نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة..
منطقة جازان
 بعد الفرحة الكبرى.. ليفربول يلوم مشجعيه على “الخطأ المزدوج”
الرياضة
 مطارات تونس تعود للحياة.. والتصنيف الملون يحدد “من يسافر”
أبرز المواد
جامعة الجوف تسجل 3578 ساعة دراسية خلال الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي

جامعة الجوف تسجل 3578 ساعة دراسية خلال الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي

منطقة الجوف
“هدف” يشرع بالتعاون مع “هيئة الإعاقة” على تصميم برامج ومبادرات لتمكين ذوي الإعاقة

“هدف” يشرع بالتعاون مع “هيئة الإعاقة” على تصميم برامج ومبادرات لتمكين ذوي الإعاقة

أبرز المواد
شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

منطقة عسير
وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي

وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي

أبرز المواد

البرازيل تسجل 1100 وفاة في يوم.. والأمل في ديسمبر ويناير

البرازيل تسجل 1100 وفاة في يوم.. والأمل في ديسمبر ويناير
http://almnatiq.net/?p=878669
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1109 وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل أكثر من مليون و313 ألف حالة، بينما تجاوز الوفيات 58 ألف حالة.

وفي إطار مواجهتها لمرض كوفيد-19 المتفشي، أعلنت الحكومة البرازيلية إبرام اتفاق مع جامعة أكسفورد، وشركة الأدوية “أسترازينيكيا” لإنتاج لقاح واعد يخضع للاختبارات حاليا مضاد لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في مؤتمر صحفي إن البلاد من المقرر أن تدفع 127 مليون دولار وتتلقى مواد لإنتاج 30.4 مليون جرعة على دفعتين في ديسمبر ويناير، مما يسمح لها بالبدء بسرعة في جهود التلقيح، إذا تم التصديق على أن اللقاح آمن و فعال.

وينص الاتفاق إجمالا على 100 مليون لقاح للدولة التي يبلغ تعداد سكانها زهاء 210 ملايين نسمة. ومن المزمع إنتاجه من قبل صانع اللقاحات المحلي “فيوكروز”، بحسب ما نقلت “أسوشيتد برس”.

ومن المقرر أن يكون أول من يحصل على جرعات من لقاح أكسفورد المجموعات الأكثر تعرضا للخطر مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضا مصاحبة والعاملون في مجالي الصحة والأمن.

وفي السياق، قال أرنالدو كوريا دي ميديروس، وزير الرقابة الصحية، إن التوزيع سيكون سريعا بفضل نظام الرعاية الصحية العام في البرازيل، وأضاف إن “هذا البلد لديه خبرة واسعة في التلقيح السريع للغاية”.

وبدأ باحثون بريطانيون اختبار الجرعات التجريبية للقاح في مايو الماضي بهدف تلقيح أكثر من 10000 شخص، وبينهم كبار السن والأطفال. ويعد اللقاح واحدا من 12 لقاحا في المراحل الأولى من التجارب على البشر.

روابط ذات صلة

“هدف” يشرع بالتعاون مع “هيئة الإعاقة” على تصميم برامج ومبادرات لتمكين ذوي الإعاقة

“هدف” يشرع بالتعاون مع “هيئة الإعاقة” على تصميم برامج ومبادرات لتمكين ذوي الإعاقة
وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي

وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
“منشآت” تطلق حزمة البرامج والمبادرات لتعزيز بيئة الأعمال

“منشآت” تطلق حزمة البرامج والمبادرات لتعزيز بيئة الأعمال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*