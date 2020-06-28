احدث الأخبار

المهدي: حجم استثمارات القطاع الخاص في مدينتي الجبيل ورأس الخير 620.4 مليار ريال والهيئة مُقبلة على مشاريع جديدة تُقدر بـ29.3 مليار
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
منطقة جازان
 بلدية الخبر تطلق مبادرة سقيا رحمة للسنة الرابعة على التوالي
المنطقة الشرقية
 نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة..
منطقة جازان
 بعد الفرحة الكبرى.. ليفربول يلوم مشجعيه على “الخطأ المزدوج”
الرياضة
 مطارات تونس تعود للحياة.. والتصنيف الملون يحدد “من يسافر”
أبرز المواد
 كاليفورنيا.. قتيلان بإطلاق نار في “وول مارت”
أبرز المواد
 كورونا.. أكثر من 10 ملايين مصاب والوفيات تتجاوز نصف مليون
أبرز المواد
 مقتل 6 ميليشيات إيرانية خلال غارات في سوريا
أبرز المواد
 الشركة السعودية للاستثمار الجريء توقع عقداً استثمارياً مع صندوق رؤى للنمو
أبرز المواد
 اعتماد مراكز ” تقدير” لتقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية لسيارات التأجير
أبرز المواد
 “الصحة” تنشر فيديو لخطوات الحماية من كورونا
أبرز المواد
المهدي: حجم استثمارات القطاع الخاص في مدينتي الجبيل ورأس الخير 620.4 مليار ريال والهيئة مُقبلة على مشاريع جديدة تُقدر بـ29.3 مليار

المهدي: حجم استثمارات القطاع الخاص في مدينتي الجبيل ورأس الخير 620.4 مليار ريال والهيئة مُقبلة على مشاريع جديدة تُقدر بـ29.3 مليار

المنطقة الشرقية
الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

منطقة جازان
بلدية الخبر تطلق مبادرة سقيا رحمة للسنة الرابعة على التوالي

بلدية الخبر تطلق مبادرة سقيا رحمة للسنة الرابعة على التوالي

المنطقة الشرقية
نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة..

نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة..

منطقة جازان

نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة..

نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة..
http://almnatiq.net/?p=878684
جازان -فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أَمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة عبدالله بن علي الزهراني .
وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بمنجزات وأعمال فرع وكالة الأحوال المدنية بالمنطقة خلال العام المنصرم 2019م , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من إحصائيات ومنجزات, تضمنت ما تم إنجازه وما قدمه فرع الأحوال المدنية بجازان من خدمات شملت إصدار الهوية الوطنية للجنسين وسجل الأسرة وشهادات الميلاد، والتي المقدمة للمواطنين والمقيمين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة من خلال العربة المتنقلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية، مع تطبيق كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للعودة للحياة الطبيعية بحذر وتدريجيا .
وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود التي يقدمها فرع الأحوال بالمنطقة والمكاتب بالمحافظات لخدمة المنطقة وأهلها في ظل دعم القيادة الرشيدة، منوهاً بما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المملكة ، موجهاً سموه ببذل المزيد من الجهود لخدمة المراجعين.
من جانبه أعرب مدير عام فرع الأحوال بالمنطقة عن بالغ شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة جازان على الدعم والمتابعة والتوجيه للرقي بأعمال الفرع والمكاتب بالمحافظات، مؤكداً على التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأحوال المدنية بالمنطقة لكل ما من شأنه خدمة المواطن.

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”

الشؤون الإسلامية بجازان تطلق مبادرة ” ملتزمون في عودتنا”
مياه جازان تضخ أكثر من 29.8 مليون متر مكعب من المياه في ثلاثة أشهر

مياه جازان تضخ أكثر من 29.8 مليون متر مكعب من المياه في ثلاثة أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*