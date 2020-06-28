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بلدية الخبر تطلق مبادرة سقيا رحمة للسنة الرابعة على التوالي

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منطقة جازان

بلدية الخبر تطلق مبادرة سقيا رحمة للسنة الرابعة على التوالي

بلدية الخبر تطلق مبادرة سقيا رحمة للسنة الرابعة على التوالي
http://almnatiq.net/?p=878686
الخبر - المناطق

أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل مبادرة ( سقيا ) رحمة لسقيا الطيور والقطط للسنة الرابعة على التوالي، وذلك من منطلق الإنسانية والرحمة للمخلوقات الحية في فصل الصيف .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المستمرة لبلدية الخبر والتي تعنى بتعزيز مفهوم الإنسانية والرحمة والرفق بالحيوان، و تهدف هذه المبادرة الى الحفاظ على التوازن البيئي واستمرار الحياة الطبيعية من خلال توفير الماء لهذه المخلوقات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر المياه لها، حيث تم توزيع أكثر من 300 وعاء شرب في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات، وتحرص البلدية على تعبئتها بشكل دوري طوال الصيف.

وأكد الزايدي حرص البلدية على تنفيذ مبادرات تساهم في نشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان، مثل مبادرة مأوى رحمة والتي تم من خلالها تركيب أكثر من 300 منزل مخصص للعصافير والطيور على الأشجار لتأمين مأوى لها، وحمايتها من برد فصل الشتاء والأمطار، ومبادرة طعما رحمة والتي تم فيها توفير أكثر من 60 أنبوب للطعام والماء وتزويدها بالطعام المجفف الخاص للقطط في مواقع محددة ومنظمة على امتداد الكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي والواجهة البحرية وعدد من المنتزهات.

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