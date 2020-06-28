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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

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منطقة جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
http://almnatiq.net/?p=878687
جازان -فضه عطيف :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة سليمان بن يحيى المالكي.
وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير الخاص بخطة عمل فرع الرئاسة العامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال فترت العمل عن بعد، التي تضمنت 234 ألف منشط دعوي وتوعوي استفاد منها أكثر من 12 مليون مستفيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال توسيع الاستفادة من خِدْماتها في الإجراءات والتدابير الاحترازية عن جائحة كورونا والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -التي تنص على العناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم، مثنياً سموه على جهود فرع الرئاسة العامة وما تقوم به من أعمال ومهام خدمة للمواطن والمقيم بالمنطقة.
من جانبه أعرب مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على الدعم الذي يحظى به الفرع, وما استمع له من توجيهات من سموه خلال اللقاء, مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المنطقة.

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