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شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

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شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما
http://almnatiq.net/?p=878705
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقع بينهم شجارٌ على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمداً بمركبتيهما.
وقد تم إيقافهم جميعاً، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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