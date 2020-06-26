احدث الأخبار

جامعة الجوف تسجل 3578 ساعة دراسية خلال الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي
منطقة الجوف
 “هدف” يشرع بالتعاون مع “هيئة الإعاقة” على تصميم برامج ومبادرات لتمكين ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما
منطقة عسير
 وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 1100 وفاة في يوم.. والأمل في ديسمبر ويناير
أبرز المواد
 “منشآت” تطلق حزمة البرامج والمبادرات لتعزيز بيئة الأعمال
أبرز المواد
 المهدي: حجم استثمارات القطاع الخاص في مدينتي الجبيل ورأس الخير 620.4 مليار ريال والهيئة مُقبلة على مشاريع جديدة تُقدر بـ29.3 مليار
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
منطقة جازان
 بلدية الخبر تطلق مبادرة سقيا رحمة للسنة الرابعة على التوالي
المنطقة الشرقية
 نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة..
منطقة جازان
 بعد الفرحة الكبرى.. ليفربول يلوم مشجعيه على “الخطأ المزدوج”
الرياضة
 مطارات تونس تعود للحياة.. والتصنيف الملون يحدد “من يسافر”
أبرز المواد
جامعة الجوف تسجل 3578 ساعة دراسية خلال الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي

جامعة الجوف تسجل 3578 ساعة دراسية خلال الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي

منطقة الجوف
“هدف” يشرع بالتعاون مع “هيئة الإعاقة” على تصميم برامج ومبادرات لتمكين ذوي الإعاقة

“هدف” يشرع بالتعاون مع “هيئة الإعاقة” على تصميم برامج ومبادرات لتمكين ذوي الإعاقة

أبرز المواد
شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

شرطة عسير: القبض على أربعة مواطنين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

منطقة عسير
وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي

وزارة العدل تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي

أبرز المواد

جامعة الجوف تسجل 3578 ساعة دراسية خلال الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي

جامعة الجوف تسجل 3578 ساعة دراسية خلال الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي
http://almnatiq.net/?p=878710
الجوف - محمد الحسن

أظهرت إحصائية صادرة عن جامعة الجوف ما تم تقديمه خلال الأسبوع الرابع للتعليم عن بُعد خلال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ، تسجيل 3578 ساعة دراسية من خلال نظام البلاك بورد، وبلغ عدد إجمالي الجلسات الافتراضية 852 جلسة افتراضية وصل عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 43489 مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 26766 طالباً وطالبة، فيما بلغ إجمالي عمليات تسجيل الدخول اليومي على النظام لحوالي 55332 مستخدماً .

وقال د.ماجد الفياض القائم بأعمال عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد إن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة على النظام ليوم الأحد الموافق 2020/6/21 م  هو 217 جلسة افتراضية بعدد ساعات دراسية بلغت 913 ساعة، وبلغ عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 11485 مرة وعدد الحاضرين الفرديين 6596 طالباً وطالبة، فيما بلغت لوحات النقاش 10660 لوحة، وتم تسجيل دخول يومي على النظام لحوالي 11151مستخدماً، وبلغت التقييمات في النظام 15558تقييماً، وعدد الملفات المستعرضة على النظام 131ملفاً.
وأضاف د.الفياض أن إجمالي الجلسات المقدمة ليوم الاثنين الموافق 2020/6/22 م بلغ 65 جلسة بمدة إجمالية بلغت 843 ساعة وصل عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 10984 مرة، وعدد الحاضرين الفرديين 6303 طالباً وطالبة، وشهد النظام تسجيل دخول يومي لقرابة 11114مستخدماً، وعدد لوحات النقاش 3749 لوحة، وبلغت التقييمات في النظام 12697 تقييماً، وعدد الملفات المستعرضة على النظام 65ملفاً.
في حين بلغ إجمالي الجلسات المقدمة ليوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 م 167 جلسة بمدة إجمالية 756 ساعة بلغ عدد الحاضرين فيها 8758 مرة ووصل عدد الحاضرين الفرديين 5334 طالباً وطالبة، ولوحات النقاش 3231 لوحة، كما تم تسجيل دخول يومي على النظام لحوالي 11179 مستخدماً، وبلغت التقييمات في النظام 12510تقييماً، وعدد الملفات المستعرضة على النظام 87 ملفاً.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة ليوم الأربعاء الموافق 20206/24 م، 145 جلسة بمدة بث إجمالية بلغت 631 ساعة، وعدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 7555 مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفريدين 5192 طالباً وطالبة، فيما شهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 11254 مستخدماً، وبلغت لوحات النقاش 2440 لوحة، وبلغت التقييمات في النظام 11007 تقييماً، وعدد الملفات المستعرضة 61 ملفاً.
وشهد يوم الخميس الموافق 2020/6/25 م تقديم 117 جلسة افتراضية، بعدد ساعات دراسية بلغت 435 ساعة، وعدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 4707 مرة، والحاضرين الفرديين 3341 طالباً وطالبة، كما تم تسجيل دخول يومي على النظام لحوالي 10634 مستخدماً، ولوحات النقاش 2212 لوحة، كما بلغت التقييمات في النظام 11546 تقييماً، وعدد الملفات المستعرضة على النظام 42 ملفاً .

روابط ذات صلة

جمعية سوار بصوير تعقد اجتماع الجمعية العمومية الرابع

جمعية سوار بصوير تعقد اجتماع الجمعية العمومية الرابع
بالتعاون مع سابك ” بر الجوف ” تبدأ مشروع التأمين الصحي للأيتام

بالتعاون مع سابك ” بر الجوف ” تبدأ مشروع التأمين الصحي للأيتام
‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تقيم دورات تدريبية ⁧‫عن بعد‬⁩ لطلبة الجامعة وأفراد المجتمع

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تقيم دورات تدريبية ⁧‫عن بعد‬⁩ لطلبة الجامعة وأفراد المجتمع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*