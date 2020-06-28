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أمير القصيم يكرم مدير الدوريات الأمنية لحصولهم على مراكز متقدمة في العمل الميداني

أمير القصيم يكرم مدير الدوريات الأمنية لحصولهم على مراكز متقدمة في العمل الميداني

منطقة القصيم

أمير القصيم يكرم مدير الدوريات الأمنية لحصولهم على مراكز متقدمة في العمل الميداني

أمير القصيم يكرم مدير الدوريات الأمنية لحصولهم على مراكز متقدمة في العمل الميداني
http://almnatiq.net/?p=878727
المناطق - بريدة

 

 

 

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي , اليوم , قائد الدوريات الأمنية بمنطقة القصيم القصيم العقيد فهد بن عبدالله المديهش وعدد من منسوبي الدوريات بالمنطقة , نظير ما حصلت عليه الدوريات من مراكز متقدمة وجهود متميزة في العمل الميداني.

 

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالمهنية العالية التي قدمها رجال الدوريات الأمنية وساهمت بالعديد من المنجزات الأمنية , مبيناً سموه على أن كل ما يحققه رجال الأمن في كافة القطاعات الأمنية يعكس جهود قدمت بروح التكاتف لخدمة هذه البلاد المباركة , مثمناً ما يتم بذله لتحقيق ما تصبواً إليه القيادة ـ أيدها الله ـ , منوهاً بدور رجال الأمن في كافة القطاعات الأمنية والعسكرية كونهم العيون الساهرة لأمن هذه البلاد الطاهرة من خلال تفانيهم في أداء عملهم عبر جهود وأعمال وخدمات عالية الأداء , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

من جهته أعرب مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة القصيم، العقيد فهد المديهش عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه والتي تظهر مدى حرصه على متابعة كل عمل يحافظ على أمن المنطقة, مؤكداً على أن دعم سموه لأبناءه هو أحدى الركائز لمواصلة تحقيق كافة النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.

 

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