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خالد الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية

خالد الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية

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خالد الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية

خالد الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية
http://almnatiq.net/?p=878738
المناطق - جدة

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين نظير ما تحظى به جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي من رعاية واهتمام، جاء ذلك  لدى إعلان سموه أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على أربعة أفرع.
وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لوزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود راجياً له المزيد من التوفيق والنجاح للنهوض بالحركة الثقافية في المملكة إلى المستوى اللائق بها.
وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية وهمّ: الفائز في فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية ، الفائز في فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته ” البيدق الأخير ” وقيمتها 200 ألف ريال الشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية ، الفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية ” دمشق ” وقيمتها 200 ألف ريال الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري من المملكة العربية السعودية ، الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهنأ سموه الفائزين سائلاً الله لهم التوفيق والمزيد من النجاحات ، كما قدّم شكره للقائمين على الجائزة.
الجدير ذكره أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدماً من مختلف الدول، منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي، و10 في فرع القصيدة المغناة.

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