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وزير الحرس الوطني يوجه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية

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وزير الحرس الوطني يوجه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية

وزير الحرس الوطني يوجه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية
http://almnatiq.net/?p=878741
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1442هـ .
وأوضحت الكلية أن التسجيل سيكون إلكترونيًا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية: https://www.kkmar.gov.sa, حيث سيبدأ من: (الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 9 – 11 – 1441هـ الموافق 30 – 6 -2020م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 14 – 11 – 1441هـ الموافق 5 – 7 – 2020م حسب تقويم أم القرى وعلى مدار ٢٤ ساعة.
وبينت أنه يلزم تعبئة الحقول بالمعلومات المطلوبة, ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تقديمه بيانات غير صحيحة، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لشروط القبول والتسجيل, مشيرة إلى أن نتائج الترشيح الأولى ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال.
ودعت الكلية الراغبين بمعرفة شروط القبول وتعليمات التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة: https://www.kkmar.gov.sa , حيث يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في (أبشر) وذلك لتمكينه من إكمال اجراءات التسجيل لاحقاً على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

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