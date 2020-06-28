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“البيئة” تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعة جميع فروع الوزارة

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“البيئة” تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعة جميع فروع الوزارة

“البيئة” تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعة جميع فروع الوزارة
http://almnatiq.net/?p=878744
المناطق - واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة “ميعاد” الإلكترونية التي تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة ديوان الوزارة وفروعها المختلفة في جميع المناطق، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل “عن بعد”، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة “ميعاد” تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين لديوان الوزارة وفروعها.
وأكدت الوزارة، أن جميع المراجعين يمكنهم الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://meaad.mewa.gov.sa/appointment/default.aspx، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يسمح بالدخول إلى ديوان الوزارة أو أي فرع من الفروع مالم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة، ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة، وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، كما تعمل الوزارة على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الإستراتيجية للتحول الرقمي.

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