أمير القصيم يقلد مدير إدارة مركز العمليات المشتركة بالإمارة رتبة “عميد”

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http://almnatiq.net/?p=878759
المناطق - بريدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه, اليوم, مدير ادراة مركز العمليات المشتركة محمد بن سعد الميزاني رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة “عميد”.

 

وهنأ الأمير فيصل بن مشعل العميد الميزاني بهذه المناسبة, مشيداً بما يقدمه رجال الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه, متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

 

من جانبه عبر مدير ادارة مركز العمليات المشتركة الميزاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.

 

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