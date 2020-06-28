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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7292.62 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7292.62 نقطة
http://almnatiq.net/?p=878764
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 60.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7292.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 217 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 221 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سامبا, الجزيرة ريت, فيبكو, البابطين, والأهلي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية , الجوف, مشاعر ريت, باعظيم , والأسماك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 3.92% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، إسمنت الجوف, سيرا, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الأهلي, دار الأركان, الإنماء، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 301.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8225.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 1985 صفقة.

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