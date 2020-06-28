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مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تخصص 80 ألف ريال وجوائز تشجيعية للفائزين في فروعها السبعة

مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تخصص 80 ألف ريال وجوائز تشجيعية للفائزين في فروعها السبعة

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مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تخصص 80 ألف ريال وجوائز تشجيعية للفائزين في فروعها السبعة

مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تخصص 80 ألف ريال وجوائز تشجيعية للفائزين في فروعها السبعة
http://almnatiq.net/?p=878767
المناطق - أبها

تواصل جامعة الملك خالد استقبال مشاركات المهتمين بمسابقة الخط العربي، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ودشنها معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك ضمن مشروع “مبادرون”.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أنه تم تخصيص جوائز للمسابقة تصل إلى ٨٠ ألف ريال للفائزين في المسابقة من المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك في سبعة فروع للمنافسة هي خط الثلث، وخط الثلث الجلي، وخط النسخ، وخط الرقعة، والخط الكوفي، وخط الديواني، وخط النستعليق، حيث ستكون جائزة المركز الأول في جميع الفروع ٥٠٠٠ ريال سعودي، والجائزة الثانية ٣٠٠٠ ريال سعودي، والجائزة الثالثة ٢٠٠٠ ريال سعودي، وستكون الجوائز للمراكز الرابع والخامس والسادس في كل فرع عبارة عن جوائز تشجيعية ودروع تكريم بنحو ١٠ ألف ريال.

ويمكن الراغبين في المشاركة في المسابقة الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لها https://calligraphy.kku.edu.sa/ والاطلاع على جميع ما يتعلق بالمسابقة وآلية المشاركة فيها.

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